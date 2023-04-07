بالإنفوجراف.. الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 7 أبريل 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل قرارين بتعيين نائبين جديدين للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تعزيز دور الهيئة في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، حيث نص القرار الأول على تعيين القاضي تامر أمين محمود البتانوني، نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشؤون القانونية، والقرار الثاني على تعيين وعمرو خالد إبراهيم نور الدين، نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشؤون الفنية والمتابعة، بالإضافة إلى قرار بأن يكون يوم الاثنين 17 من شهر أبريل عام 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الكندية في مصر؛ لاستضافة فرع لجامعة "جزيرة الأمير إدوارد" داخل جمهورية مصر العربية، كما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) بشأن طلب محافظة جنوب سيناء إعادة التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما لعدد 6 قطع أراض لبعض الأفراد والشركات التي سبق للمحافظة التعاقد عليها معهم لإقامة مشروعات عليها بمدينة شرم الشيخ، والصادر بشأنها أحكام فسخ نهائية لم تتضمن المنشآت المقامة على الأراضي.

يأتي هذا بالإضافة إلى الموافقة على تعاقد وزارة الصحة والسكان (معهد ناصر للبحوث والعلاج التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة) مع شركة مركز الجامانايف؛ لاستغلال المبنى المملوك للمعهد لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام باستخدام الجهاز المملوك للشركة، والمستخدم في تشخيص وعلاج الأورام السرطانية، وكذلك الموافقة على إعفاء كمية 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية، وذلك لطرحها بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة، وهو ما يأتي في إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجاتهم.

أما عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير اجتماعاً لمتابعة موقف إتاحة التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات التنموية، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، ومدير عام المرافق بقطاع البنية الأساسية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارتي الكهرباء، والبترول، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، فيما تم عقد اجتماع لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتوسع في إقامة المشروعات التى تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، حيث وجه بتشكيل مجموعة عمل تتولى دراسة ما تم طرحه من مقترحات تتعلق بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك بحضور وزير المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، بجانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لحصر وتصنيف التربة بالمناطق المستهدفة لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية، بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، ورئيس مركز بحوث الصحراء، والمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وكذلك اجتماع لمتابعة موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسئولي الوزارات الثلاث.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، كما ذكر التقرير اجتماعا مع وزير الثقافة والسياحة الصيني، والوفد المرافق له، حيث أكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين وحرص القاهرة على استمرار هذا الزخم والاستفادة منه في دفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير السياحة والآثار لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، ومساعد وزير السياحة للشئون الاقتصادية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيران المدني، والسياحة والآثار، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير والاسكان، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل زيارة الرئيس إلى سيناء وإفطاره وسط أبنائه، ومحاور الرؤية المستقبلية للاستثمار في صناعة الطيران الوطني، إلى جانب اجتماع لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مختلف أصول الدولة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، ومحافظي الجيزة، والقاهرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، ومساعد وزير التنمية المحلية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.

كما عقد السيد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور وزراء الصحة والسكان، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ بورسعيد، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والمدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحي الشامل، بجانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ جنوب سيناء، ورئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قان بمتابعة جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام 2023، وذلك عبر تقرير مقدم من المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والعدل؛ بشأن التعاون في مجال تعزيز القدرات في الإدارة الاستراتيجية، وكذلك شهد مراسم التوقيع على اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة -الواقعة بالقرب من رأس غارب في منطقة خليج السويس- بقدرة 500 ميجاوات، وباستثمارات 680 مليون دولار؛ وذلك بين تحالف "البحر الأحمر لطاقة الرياح" ومجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية، فيما عقد سيادته مؤتمر صحفى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن فيه عن اعتماد مجلس الوزراء ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029، كمرشح لجمهورية مصر العربية، فضلا عن متابعة حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مارس 2023، وذلك من خلال تقرير أعده مدير المنظومة

وبالنسبة للقاءات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أوضح التقرير لقاء مع رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، حيث أعرب عن التطلع لتعزيز التعاون مع البرلمان العراقي في كل ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بحضور وزير شئون المجالس النيابية، ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وسفير العراق لدى مصر، فضلاً عن لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية للاطمئنان على توافر أرصدة السلع الأساسية، حيث جدد التأكيد على ضرورة الحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، بجانب لقاء مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة مثل خطة تطوير المقرات التأمينية للهيئة، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة.