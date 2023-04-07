بابا الفاتيكان يدعو لهدنة بأوكرانيا فى عيد الفصح والصلاة من أجل أمهات القتلى

فاطمة شوقى

دعا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إلى هدنة في أوكرانيا خلال احتفالات عيد الفصح، كما دعا إلى الصلاة من أجل أمهات الجنود القتلى في روسيا وأوكرانيا، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وأعلن رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين في الفاتيكان، ليونيد سيفاستيانوف، اليوم الجمعة، أن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، يدعو إلى هدنة في أوكرانيا خلال احتفالات الكاثوليك والأرثوذكس بعيد الفصح.

وقال سيفاستيانوف في بيان: "الأسبوع القادم هو عيد الفصح الكاثوليكي، والأسبوع التالي هو عيد الفصح الأرثوذكسى، مضيفا "البابا فرانسيس يدعو إلى وقف جميع الأعمال العسكرية في أوكرانيا لمدة أسبوعين خلال عيد الفصح".

ودعا البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس، إلى الصلاة من أجل ضحايا جرائم الحرب، موجهاً فكره إلى أمهات الجنود الذين سقطوا فى الحرب الروسية على أوكرانيا، وقال البابا، حسب موقع أخبار الفاتيكان: في أسبوع آلام المسيح هذا، عندما نتذكر أنه مات ظلماً، يتوجه فكرى بنوع خاص إلى جميع ضحايا جرائم الحرب، وإذ أدعو إلى الصلاة من أجلهم، لنتضرع إلى الله كي ترتد قلوب الجميع".

وأضاف "إذ ننظر إلى العذراء مريم، أمام الصليب، أفكر أيضا بالأمهات: أمهات الجنود الأوكرانيين والروس الذين سقطوا في الحرب. هن أمهات لأبناء ماتوا، لنصلّ من أجل تلك الأمهات".

وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قد غادر منذ أيام مستشفى في روما، بعد 3 أيام من العلاج جراء إصابته بالتهاب الشعب الهوائية،وتم نقله إلى مستشفى جيميلي في روما بعد أن شكا من صعوبات في التنفس، لكن فريقه الطبي أكد أنه استجاب بشكل جيد لحقن المضادات الحيوية.