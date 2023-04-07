بابا الفاتيكان على كرسى متحرك يغسل أقدام سجناء فى طقوس "خميس العهد"

فاطمة شوقى

احتفل بابا الفاتيكان ، البابا فرانسيس، أمس الخميس، بطقوس "خميس العهد"، حيث وصل سجنا للأحداث في روما على كرسى متحرك، وغسل أقدام 12 سجينا شابا داخل السجن.

وأشارت وكالة "انسا" الإيطالية إلى أن البابا فرانسيس وقف متكئا على عصا ووقف أمام كل من السجناء الشبان ثم غسل أقدامهم وانحنى لتقبيلها، وقال "آمل أن أنجح في ذلك لأنى غير قادر على السير جيدا"، في إشارة إلى الصعوبات التي يعانيها بسبب آلام في الركبة تجبره على التنقل بالكرسى المتحرك، بالإضافة إلى أنه كان في المستشفى الأسبوع الماضى لمعالجة التهاب في الشعب الهوائية.

وأوضحت الوكالة أن في يوم الخميس المقدس، أو خميس العهد، اجتمع البابا مع عشرات الكرادلة والأساقفة ونحو 1800 قس في كنيسة القديس بطرس لتجديد الوعود التي قطعوها عند ترسيمهم.

كما أنه أول بابا يضم نساء وغير كاثوليك في عملية غسل الأقدام. وكان أحد السجناء في قداس الخميس مسلما من السنغال، وكان بينهم أيضا امرأتان.

وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قد غادر منذ أيام مستشفى في روما، بعد 3 أيام من العلاج جراء إصابته بالتهاب الشعب الهوائية،وتم نقله إلى مستشفى جيميلي في روما بعد أن شكا من صعوبات في التنفس، لكن فريقه الطبي أكد أنه استجاب بشكل جيد لحقن المضادات الحيوية.