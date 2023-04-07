اليوم السابع: من الأسمرات.. مصر تتحدث

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية حوار من القلب بين الرئيس السيسى والمواطنين سيظل محفورا فى ذاكرتهم.

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