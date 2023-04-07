الوحدة المحلية فى أبو تشت بقنا تنظم جلسة تشاورية لوضع مخطط تفصيلى للمدينة

قنا صابر سعيد

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمال قنا، جلسة تشاورية بقاعة المؤتمرات بمقر الوحدة المحلية، وذلك لعرض ومناقشة المخطط التفصيلي للمدينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بشأن تنفيذ خطة الدولة في القضاء على العشوائيات، وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.

وقال سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إن الهدف من مناقشة المخطط، هو الوصول إلي رؤية توافقية لكافة أطراف المجتمع المدني حول المخطط التفصيلي للمدينة، والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخطط التفصيلي، وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة، وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية، بما يساهم في تسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء، وإنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” والتي تهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطنين.

وعرض المهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، المخطط والمشروعات المقترحة بشكل تفصيلي، بهدف إتاحة الفرصة لمناقشة الحاضرين، الذين أبدوا مجموعة من الملاحظات، وتم تدوينها لدراستها وبحثها ومن ثم عرضها على الجهات المعنية لإبداء الرأي فيها، ومدي امكانية تلافي تلك الملاحظات.