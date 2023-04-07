المعهد الفرنسى بالإسكندرية ينظم حفلا فنيا وسط تفاعل جماهيرى

الإسكندرية أسماء على بدر

مايكل أ نسى بمقر المعهد بالنبى دانيال، وسط حضور وتفاعل جماهيرى كبير. نظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، حفلا موسيقيا بعنوان "ليالى رمضان"، أحياه العازفبمقر المعهد بالنبى دانيال، وسط حضور وتفاعل جماهيرى كبير.

وتضمن برنامج الحفل موسيقى مسلسلات من أعمال عمار الشريعي، ميشيل المصرى وحسن أبو السعود، إلى جانب أعمال غنائية من التراث العربي، ومقطوعات من تأليف مايكل أنسي يشاركه المسرح: فادي جرجس: بيانو ، راجى كمال: قانون محمد أبو عوف: تشيللو ، شريف رامز: باص جيتار، فادى عزت: ايقاع، حسن محمد: ايقاع