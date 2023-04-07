المعهد الفرنسى بالإسكندرية ينظم حفلا فنيا وسط تفاعل جماهيرى

نظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، حفلا موسيقيا بعنوان "ليالى رمضان"، أحياه العازف مايكل أنسى بمقر المعهد بالنبى دانيال، وسط حضور وتفاعل جماهيرى كبير.
وتضمن برنامج الحفل موسيقى مسلسلات من أعمال عمار الشريعي، ميشيل المصرى وحسن أبو السعود، إلى جانب أعمال غنائية من التراث العربي، ومقطوعات من تأليف مايكلأنسي يشاركه المسرح: فادي جرجس: بيانو ، راجى كمال: قانون محمد أبو عوف: تشيللو ، شريف رامز: باص جيتار، فادى عزت: ايقاع، حسن محمد: ايقاع
يذكر ان مايكل انسي هو عازف عود مصري خريج بيت العربي بالقاهرة .. شارك مع العديد من المشاريع الموسيقية فى العديد من المسارح فى مختلف أنحاء الجمهورية و أيضاً بالخارج .. فى عام 2019 أطلق مشروعه الموسيقى "حالة عود" و هو الذى يستخدم الموسيقى للتعبير عن حالات ذهنية و مواقف و أحاسيس مختلفة من خلال مؤلفات أصلية.
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