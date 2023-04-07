اليوم السابع
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المدعي العام السويدى: ليس من الواضح من يقف وراء تفجير "السيل الشمالى"

الجمعة، 07 أبريل 2023 02:00 ص
المدعي العام السويدى: ليس من الواضح من يقف وراء تفجير "السيل الشمالى" السيل الشمالى - أرشيفية
وكالات

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قال المدعي العام السويدي، ماتس يونجفيست، إنه سيكون من الصعب تحديد من ارتكبوا جريمة تفجير "السيل الشمالي".

جاء ذلك فيما صرح به المدعي العام السويدي في بيان نشره اليوم، الخميس، على الموقع الرسمي للنيابة العامة، قال فيه: "إننا ننفذ سلسلة من إجراءات التحقيق المحددة، ونأمل أن نتمكن من تأكيد من تورط في ارتكاب هذه الجريمة، إلا أنه تجدر الإشارة إلى صعوبة ذلك على الأرجح".

ورفض مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار أعدته روسيا والصين حول التحقيق بتفجير "السيل الشمالي".


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