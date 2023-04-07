المدعي العام السويدى: ليس من الواضح من يقف وراء تفجير "السيل الشمالى"

وكالات

قال المدعي العام السويدي، ماتس يونجفيست، إنه سيكون من الصعب تحديد من ارتكبوا جريمة تفجير "السيل الشمالي".

جاء ذلك فيما صرح به المدعي العام السويدي في بيان نشره اليوم، الخميس، على الموقع الرسمي للنيابة العامة، قال فيه: "إننا ننفذ سلسلة من إجراءات التحقيق المحددة، ونأمل أن نتمكن من تأكيد من تورط في ارتكاب هذه الجريمة، إلا أنه تجدر الإشارة إلى صعوبة ذلك على الأرجح".

ورفض مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار أعدته روسيا والصين حول التحقيق بتفجير "السيل الشمالي".