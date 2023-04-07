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اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تتابع مبادرة التعليم من أجل التنمية المستدامة

الجمعة، 07 أبريل 2023 11:48 ص
اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تتابع مبادرة التعليم من أجل التنمية المستدامة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ، على أهمية اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية، مشيرًا إلى الدور الذى تقوم به "لجنة الهدف الرابع" كإحدى هذه اللجان والتي تعتبر بمثابة مهمة قومية تتضافر جهود أعضائها لإظهار ما يُحرزه التعليم المصري من تقدم لمواكبة التطورات الدولية، فضلاً عن أهمية هذه اللجنة على المستوى الوطني والإقليمي والدولى.

 

وفى هذا الإطار، عقدت لجنة الهدف الرابع اجتماعها الثانى عشر برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق إحدى اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بحضور الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية، الدكتورة ريم دربالة مدرس بكلية التربية جامعة حلوان ومقرر لجنتى الهدف الرابع والتربية باللجنة الوطنية، السيد العبسى الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية، وذلك بمقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

وفى بداية الإجتماع، رحب الدكتور محمد سمير حمزة المشرف بأعضاء لجنة الهدف الرابع، مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم لهذه اللجنة للقيام بالأعمال المنوطة بها للوصول إلى التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع.

 

وناقش الاجتماع موقف الجهات المعنية من استيفاء مسح التعليم النظامى لعام 2023، فضلاً عن متابعة موقف المشروع المقترح من وزارة التخطيط حول "تعزيز القدرات الوطنية؛ لرصد تنفيذ الهدف الرابع للتنمية المستدامة بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى متابعة مبادرة التعليم من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة، وكذا اعتزام مكتب اليونسكو ببيروت إجراء مسح حول سياسات الهدف الرابع بالمنطقة العربية؛ بهدف مساعدة الدول العربية فى توفير بيئة داعمة لتوسيع نطاق التعليم الجيد الذى يحمى حق الطفل فى الحصول على تعليم منصف.

 

حضر الاجتماع ممثلو الوزارات والجهات الآتية: (التعليم العالى والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التخطيط، جامعة الأزهر، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، هيئة تعليم الكبار، قطاع المعاهد الأزهرية)، بالإضافة إلى أمانة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

 

 

جدير بالذكر أن لجنة الهدف الرابع هي المعنية برصد وتقييم غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، الذي يتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدي الحياة.


التعليم العالى

البحث العلمي

اليونسكو

تعليم الكبار



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