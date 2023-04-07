وأعلنت وزارة الخارجية الصينية فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الجمعة، أن الصين قررت اتخاذ إجراءات مضادة حيال معهد هدسون ومكتبة رونالد ريغان الرئاسية والأشخاص المعنيين المسؤولين عن هاتين المنظمتين.

كما أعلن مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصينى، فرض عقوبات على "مؤسسة آفاق" و"مجلس الليبراليين والديمقراطيين الآسيويين" في تايوان بسبب دعوتهما إلى ما يُسمى بـ"استقلال تايوان"، حيث قرر البر الرئيسى الصينى اتخاذ تدابير عقابية على المنظمتين المذكورتين لمنع رؤسائهما من دخول البر الرئيسى ومنطقتى هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين.

كما أعلن متحدث باسم مكتب عمل تايوان باللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، اليوم الجمعة، فرض تدابير عقابية على الانفصالية المتشددة بى-خيم هسياو الساعية إلى "استقلال تايوان".

وقال المتحدث إن هسياو طلبت دعما أجنبيا وسعت وراء دعم الولايات المتحدة لأجندة الاستقلال بقصد إثارة مواجهات متعمدة عبر مضيق تايوان وتقويض السلام والاستقرار عبر المضيق، ما زاد من طبيعتها المتشددة في السعي إلى ما يُسمى بـ"استقلال تايوان".