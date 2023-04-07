ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تقوم الأجهزة بطباعة أساور معصم اليد للزائر الصغير؛ لتفادي ضياعهم في أثناء الازدحام وسهولة الوصول إليهم، إذْ تحمل الأسورة اسم الطفل ورقم ولي أمره، وتوجد هذه الأجهزة فى نقاط توزيع على المداخل الرئيسة مثل مدخل الملك عبدالعزيز، وتوسعة الملك فهد ومدخل باب السلام.


وأشاد السديس بهذه الخطوة التى تسهم فى تأدية قاصدى المسجد الحرام مناسكَهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.