السيطرة على حريق محدود فى مطعم فول وطعمية بمدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، فى الساعات الأولى اليوم الجمعة، فى السيطرة على حريق محدود نشب فى مطعم فول وطعمية بمنطقة شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق فى أحد محلات بيع الفول والطعمية فى شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، وعلى الفور انتقلت سيارتى إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده للشقق فى العقار المتواجد فيه، وتمت السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكانت شهدت منطقة نجع الوحدة بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، مصرع مواطنين وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارتين ملاكي في دراجة نارية توكتوك، وتم على الفور استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بتصادم سيارتين ملاكي في دراجة نارية توكتوك، مما أسفر عن مصرع مواطنين وهما "محمد النوبي" 27 سنة، و"عديلة عبد الفتاح" 55 سنة، وإصابة 3 آخرين فى الحادث، وتم على الفور استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.