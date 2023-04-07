السكرتير العام المساعد لبنى سويف يتفقد معارض "أهلا رمضان" بقرى المركز

وتابع السكرتير العام المساعد ، حركة البيع والشراء داخل الشادر ، الذي يضم العديد من المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، والخضروات ،بأسعار مناسبة عن مثيلاتها في الأسواق ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية، وضمن خطة المحافظة بالتوسع في تنظيم وإقامة تلك المنافذ ،وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين،وبالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية.
كما لفت السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم " بوضع لافتات بالأسعار، والتنسيق المستمر بين الجهات ذات الصلة لضمان استمرارية تشغيل المعارض والشوارد بكامل طاقتها ، ومتابعتها بشكل يومي من خلال نواب رؤساء المدن والقرى ومفتشي التموين بالمراكز،مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال العارضين والتجار المخالفين واستبدالهم بغيرهم من الملتزمين بما تم الاتفاق عليه كشرط لمشاركتهم في المعرض أو الشادر ، خاصة فيما يتعلق بنوعيات وأسعار السلع.
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