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الرئيس السيسي يتفقد عددا من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة

الجمعة، 07 أبريل 2023 04:00 م
الرئيس السيسي يتفقد عددا من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال التفقد
كتب محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الجمعة، عدداً من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، التي تشهد تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية، وإنشاء أخرى جديدة، بإجمالي أطوال يصل إلى 200 كم.
 
وتضمنت جولة الرئيس تفقد أعمال تطوير وتوسعة محور أحمد عرابي، الذي يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي، بطول حوالي 11 كم، وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم ربط المحور بالطريق الدائري، ومحور الفريق كمال عامر، ليكون بذلك محوراً بديلاً، لحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور 26 يوليو، كما سيمر كذلك على العديد من الأماكن الحيوية، مثل محطة بشتيل الجديدة، التي ستشهد كثافة مرورية مرتفعة بعد تشغيلها، فضلاً عن تخفيف الضغوط المرورية على بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مثل البراجيل، وصفط اللبن، وترسا، وإمبابة.

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