

وقال بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية الجمعة "الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة (الغرب) العسكرية الروسية في اتجاه (كوبيانسك) أصابت نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 جنديا وتدمير سيارتين ومدفعي هاوتزر من طراز D-30".



وأضاف البيان "في اتجاه كراسنوليمان، ألحقنا خسائر تصل إلى أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وتدمير مدرعتين قتاليتين وشاحنة بيك آب ومدفع من طراز (جفوزديكا) ومدفع هاوتزر D-30".



ونوهت الوزارة -في بيانها- بأنه في اتجاه دونيتسك بلغت خسائر العدو أكثر من 260 جنديا أوكرانيا ومرتزقة وتدمير 3 دبابات وعربة قتال مشاة و3 مدرعات قتالية و8 مركبات ومدفع "جفوزديكا" وآخر "MSTA-B" ومدفع هاوتزر "D-20".



وقالت "في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيا، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة (الشرق) الروسية خسائر بالعدو تقدر بـ20 جنديا وتدمير شاحنتين صغيرتين مدفع هاوتزر من نوع D-20".



ولفت البيان إلى تصفية حوالي 14 جندي أوكراني وتدمير مركبتين ومدفعي "جفوزديكا" ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا" في اتجاه خيرسون. وذكر أن الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعة "سيلا" الروسية ألحقت أضرارا بـ 86 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 102 مقاطعة أوكرانية.