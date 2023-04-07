الداخلية تضبط هيروين وبانجو بحوزة 3 تجار مخدرات في القليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام- 3 هواتف محمولة - ميزان حساس- سلاح أبيض- مبلغ مالى) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(210 ألف جنيه تقريباً).