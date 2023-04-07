الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه بالقاهرة والقليوبية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بنطاق محافظتي "القاهرة ، القليوبية") لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لإدارة وتشغيل إحدى فروعها ألا أنهما لم يلتزما بسداد قيمة الإيجار السنوي المستحق عليهما ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة المشار إليها وامتناعهما عن سداد تلك المديونية.

وهو الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(شراء العقارات ،تأسيس الشركات ، وشراء السيارات) وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).