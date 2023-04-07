اليوم السابع
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الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالغربية

الجمعة، 07 أبريل 2023 01:54 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالغربية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.. وضبط بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامى.
 
وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(شراء العقارات ، تأسيس الشركات ، وشراء السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً).
 
 

غسيل أموال

الأموال العامة

السوق المصرفى

الاجراءات القانونية



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