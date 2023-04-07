اليوم السابع
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الداخلية تضبط عصابة تقلد العملات المحلية في الشرقية

الجمعة، 07 أبريل 2023 01:49 م
الداخلية تضبط عصابة تقلد العملات المحلية في الشرقية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالشرقية لقيامهما بتقليد وترويج العملات المحلية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم ترويج العملات المالية المقلدة وملاحقة وضبط مرتكبيها.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاع الأمن الوطني قيام (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها على عملائهما بنطاق مسكنهما بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (كمية من الأوراق المعدة للتقليد - طابعة حديثة "المستخدمة فى نشاطهما الإجرامي"- مبلغ مالى صحيح "من متحصلات نشاطهما الإجرامي"- طبنجة صوت بداخل الخزينة الخاصة بها عدد من طلقات صوت- هاتفى محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على صور ورسائل نصية وصوتية تفيد نشاطهما الإجرامي") بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي فى مجال تقليد وترويج العملات المحلية على النحو المُشار إليه.
 
 

الأجهزة الأمنية

تقليد عملات

ضبط عصابة

أمن الشرقية



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