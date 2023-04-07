الداخلية تضبط شخصا يزور مستندات للحصول على قرض بنكي

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لتقديمه مستندات مزورة للحصول بموجبها على قرض شخصي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (موظف بأحد البنوك - بمحافظة الجيزة) بتضرر البنك من (أحد الأشخاص) لتقدمه للحصول على قرض شخصي بموجب مستندات مزورة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود البحث عن قيام (المشكو فى حقه- مقيم بمحافظة القليوبية) بالتقدم بطلب لمسئولي أحد البنوك للحصول على قرض شخصي بضمان الوظيفة بموجب مستندات مزورة ليتمكن من الحصول على قيمة القرض.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وقيامه باصطناع تلك المستندات لتقديمها للبنك ضمن أوراق طلب الحصول على قرض شخصي وبفحص المستندات المضبوطة فنياً تبين أنها مزورة باستخدام طابعة كمبيوتر.