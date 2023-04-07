اليوم السابع
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الداخلية تضبط شخصا يبيع المنشطات المحظورة أون لاين بالقاهرة

الجمعة، 07 أبريل 2023 01:38 م
الداخلية تضبط شخصا يبيع المنشطات المحظورة أون لاين بالقاهرة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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نجحت الداخلية في ضبط شخص لترويجه المنشطات المحظور تداولها داخل البلاد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الترويج للأدوية والمنشطات المحظورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
 
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الغربية) ببيع منشطات مجهولة المصدر ويتخذ من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من المنشطات مجهولة المصدر بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 

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