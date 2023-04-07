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"التنظيم والإدارة" يرد على تساؤلات حول قواعد شغل الوظائف القيادية

الجمعة، 07 أبريل 2023 09:45 ص
"التنظيم والإدارة" يرد على تساؤلات حول قواعد شغل الوظائف القيادية الدكتور صالح الشيخ
كتبت ــ ريهام الباشا

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رصد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مؤخرًا تعدد الاستفسارات التي وردت له من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، بشأن شغل الوظائف القيادية بتلك الوحدات في ضوء قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
 
وردًا على هذه الاستفسارات، أصدر الجهاز كتابا دوريا رقم (1) لسنة 2023، حرصا منه على تطبيق صحيح أحكام القانون على الوجه السليم وصولاً لتوحيد قواعد المعاملة، وفي ضوء ما ذهب إليه قضاء وإفتاء مجلس الدولة في خصوص تلك التساؤلات..

وتضمن الكتاب عدة قواعد شارحة ومنظمة لهذا الأمر وهي:-

أولاً: أن مدة شغل الوظيفة القيادية (تعيين وتجديد) ست سنوات. 
 
ثانيًا: يتعين على الوحدة قبل انتهاء مدة السنوات الست المشار إليها اتباع الإجراءات المقررة قانونًا بالإعلان عن شغل الوظيفة، بحيث يُتاح لشاغلها الحالي وغيره التقدم لشغلها ويكون للجنة الوظائف القيادية المفاضلة فيما بينهم، واستكمال باقي الإجراءات المقررة قانونًا وصولاً لإصدار القرار اللازم بالتعيين فيها.
 
ثالثُا: يكون التعيين في الوظيفة القيادية من خلال مسابقة يُعلن عنها على بوابة الوظائف الحكومية.  
 
ويرحب الجهاز بتقديم كل أوجه الدعم الفني للجهات الإدارية، وفقا لاختصاصاته، كما يرحب بمعاونة لجان الوظائف القيادية في تقييم المتقدمين لشغل تلك الوظائف بمركز تقييم القدرات والمسابقات.
 
الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2023
الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2023

قواعد تعيين الوظائف القيادية
قواعد تعيين الوظائف القيادية

 


التنظيم والادارة

الوظائف القيادية

الخدمة المدنية

شغل الوظائف القيادية

الوظائف الحكومية



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