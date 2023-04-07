اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاستخبارات العراقية: القبض على ثلاثة إرهابيين في كركوك

الجمعة، 07 أبريل 2023 07:00 ص
الاستخبارات العراقية: القبض على ثلاثة إرهابيين في كركوك داعش - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الخميس، القبض على ثلاثة عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك.

وأوضحت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بعملية نوعية وجهد استخباري، تم نصب كمين محكم في ناحية الزاب وعلى إثره تم إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وأضافت أن المعتقلين كانوا يعملون في العصابات الإرهابية بصفات مختلفة، مشيرة إلى أنه جرى تسليمهم إلى جهة الطلب ميدانيًا وأصوليًا.


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الزاب

الاستخبارات العسكريه العراقيه



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