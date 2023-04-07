الأوقاف تفتتح اليوم 41 مسجدا منها 36 إحلالا وتجديدا بالمحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة ( 41 ) مسجدًا، منها ( 36 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 5 ) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1053 ) مسجدًا، منها ( 857 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 196 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف سوهاج
1. آل عطية- الشيخ رحومة - طهطا
مديرية أوقاف الجيزة
2. الله نور السموات والأرض – طريق مصر الإسكندرية الصحراوي الكيلو(17.5) - كرداسة
3. الصفايا – الباويطي – الواحات
4. التقوى - الزبو – الواحات
مديرية أوقاف أسوان5. عباد الرحمن – قرية السنقاري – مركز نصر النوبة
6. محمد إبراهيم علي أبو شوك – شارع كسر الحجر بجوار معهد الخدمة الاجتماعية – أسوان أول
مديرية أوقاف مطروح7. بلال بن رباح – ك4 – غرب مطروح
مديرية أوقاف الغربية
8. التهامي الوكيل – تلبنت قيصر - طنطا
مديرية أوقاف المنيا
9. طراف – عزبة طراف - دمشير
10. النصر – السلطان حسن – أبو قرقاص
11. عمرو بن العاص – عزبة المنتصر –دمشاو هاشم
12. الرحمة – عزبة العرب منسافيس- أبو قرقاص
13. زعفران – زعفران – أبو قرقاص
14. السلام – ديروط أم نخلة - ملوي
15. الخطباء والغربيين - بهدال المنيا
مديرية أوقاف أسيوط
16. آل سباق - صدفا
17. العريضات – دكران – أبو تيج
18. الرحمن – ببلاو - ديروط
19. حسين مسعود – أبو كريم – ديروط
20. الرحمن الرحيم – نزلة ضاهر - ديروط
21. الواحد الأحد – شلش ديروط
22. أبو العدب - صدفا
مديرية أوقاف الإسكندرية
23. آل غباشي – البنجر – جمعية القضاة خلف مصنع السكر - العامرية
24. عباد الرحمن العنزي- حوض 10 – عزبة كراملة - الرمل
مديرية أوقاف الأقصر
25. الشيخ موسى – الزينية بحري - الزينية
مديرية أوقاف كفر الشيخ
26. الكبير – أبو غانم – سيدي سالم
27. بقلوله الكبير – بقلوله الرياض – قرية بقلولة
مديرية أوقاف بني سويف
28. الإيمان – قرية قمبش الحمراء - ببا
29. الرحمة – نجع الديب – قرية طحا بوش - ناصر
مديرية أوقاف الإسماعيلية
30. النور – أبو خروع – أبو صوير
مديرية أوقاف دمياط
31. الشوربجي - فارسكور
مديرية أوقاف البحيرة
32. المنشية الجديدة – صفط خالد – ايتاي البارود
33. التوحيد – عزبة فايز بخاطره – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير
34. السعداء- أرض عفون عبد الله- مركز أبو المطامير
35. دسونس – الحصفة – أبو حمص ثان
مديرية أوقاف قنا
36. الكبير – العسلية – الأشراف الغربية
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف دمياط
1. الغفران - الزرقا
2. مكة المكرمة – كفر سعد
مديرية أوقاف كفر الشيخم المسجد وعنوانه
3. الشاملي – ميت الديبة - قلين
مديرية أوقاف أسيوط
4. قباء – عزبة يونس – القصير – القوصية
مديرية أوقاف الإسكندرية
5. الفاروق عمر بن الخطاب - ش 8 المراغين القديمة - الرمل
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