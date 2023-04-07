الأوقاف تفتتح اليوم 41 مسجدا منها 36 إحلالا وتجديدا بالمحافظات

كتب لؤى على

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة ( 41 ) مسجدًا، منها ( 36 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 5 ) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1053 ) مسجدًا، منها ( 857 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 196 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



مديرية أوقاف سوهاج 1. آل عطية- الشيخ رحومة - طهطا مديرية أوقاف الجيزة 2. الله نور السموات والأرض – طريق مصر الإسكندرية الصحراوي الكيلو(17.5) - كرداسة

3. الصفايا – الباويطي – الواحات

4. التقوى - الزبو – الواحات مديرية أوقاف أسوان 5. عباد الرحمن – قرية السنقاري – مركز نصر النوبة

6. محمد إبراهيم علي أبو شوك – شارع كسر الحجر بجوار معهد الخدمة الاجتماعية – أسوان أول



مديرية أوقاف مطروح 7. بلال بن رباح – ك4 – غرب مطروح

مديرية أوقاف الغربية

مديرية أوقاف المنيا 8. التهامي الوكيل – تلبنت قيصر - طنطا

9. طراف – عزبة طراف - دمشير

10. النصر – السلطان حسن – أبو قرقاص

11. عمرو بن العاص – عزبة المنتصر –دمشاو هاشم

12. الرحمة – عزبة العرب منسافيس- أبو قرقاص

13. زعفران – زعفران – أبو قرقاص

14. السلام – ديروط أم نخلة - ملوي

15. الخطباء والغربيين - بهدال المنيا



مديرية أوقاف أسيوط 16. آل سباق - صدفا

17. العريضات – دكران – أبو تيج

18. الرحمن – ببلاو - ديروط

19. حسين مسعود – أبو كريم – ديروط

20. الرحمن الرحيم – نزلة ضاهر - ديروط

21. الواحد الأحد – شلش ديروط

مديرية أوقاف الإسكندرية 22. أبو العدب - صدفا 23. آل غباشي – البنجر – جمعية القضاة خلف مصنع السكر - العامرية

24. عباد الرحمن العنزي- حوض 10 – عزبة كراملة - الرمل



مديرية أوقاف الأقصر 25. الشيخ موسى – الزينية بحري - الزينية



مديرية أوقاف كفر الشيخ 26. الكبير – أبو غانم – سيدي سالم

27. بقلوله الكبير – بقلوله الرياض – قرية بقلولة مديرية أوقاف بني سويف

28. الإيمان – قرية قمبش الحمراء - ببا

29. الرحمة – نجع الديب – قرية طحا بوش - ناصر



مديرية أوقاف الإسماعيلية 30. النور – أبو خروع – أبو صوير



مديرية أوقاف دمياط 31. الشوربجي - فارسكور



مديرية أوقاف البحيرة 32. المنشية الجديدة – صفط خالد – ايتاي البارود 33. التوحيد – عزبة فايز بخاطره – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير

34. السعداء- أرض عفون عبد الله- مركز أبو المطامير

35. دسونس – الحصفة – أبو حمص ثان



مديرية أوقاف قنا 36. الكبير – العسلية – الأشراف الغربية

ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف دمياط

1. الغفران - الزرقا

2. مكة المكرمة – كفر سعد



مديرية أوقاف كفر الشيخ م المسجد وعنوانه

3. الشاملي – ميت الديبة - قلين



مديرية أوقاف أسيوط

4. قباء – عزبة يونس – القصير – القوصية

مديرية أوقاف الإسكندرية

5. الفاروق عمر بن الخطاب - ش 8 المراغين القديمة - الرمل