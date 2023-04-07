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الأوقاف تفتتح اليوم 41 مسجدا منها 36 إحلالا وتجديدا بالمحافظات

الجمعة، 07 أبريل 2023 05:00 ص
الأوقاف تفتتح اليوم 41 مسجدا منها 36 إحلالا وتجديدا بالمحافظات افتتاح مساجد
كتب لؤى على

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تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة ( 41 ) مسجدًا، منها ( 36 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 5 ) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1053 ) مسجدًا، منها ( 857 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 196 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف سوهاج

1. آل عطية- الشيخ رحومة - طهطا

مديرية أوقاف الجيزة

2. الله نور السموات والأرض – طريق مصر  الإسكندرية الصحراوي الكيلو(17.5) - كرداسة

3. الصفايا – الباويطي – الواحات 
4. التقوى  - الزبو – الواحات 

مديرية أوقاف أسوان

5. عباد الرحمن – قرية السنقاري – مركز نصر النوبة 
6. محمد إبراهيم علي أبو شوك – شارع كسر الحجر بجوار معهد الخدمة الاجتماعية – أسوان أول  

مديرية أوقاف مطروح

7. بلال بن رباح – ك4 – غرب مطروح
مديرية أوقاف الغربية
8. التهامي الوكيل – تلبنت قيصر - طنطا

مديرية أوقاف المنيا

 

9. طراف – عزبة طراف - دمشير
10. النصر – السلطان حسن – أبو قرقاص
11. عمرو بن العاص – عزبة المنتصر –دمشاو هاشم
12. الرحمة – عزبة العرب  منسافيس- أبو قرقاص
13. زعفران – زعفران – أبو قرقاص
14. السلام – ديروط  أم نخلة - ملوي
15. الخطباء  والغربيين -  بهدال المنيا

مديرية أوقاف أسيوط

16. آل سباق - صدفا

17. العريضات – دكران – أبو تيج 
18. الرحمن – ببلاو - ديروط
19. حسين مسعود – أبو كريم – ديروط
 
20. الرحمن الرحيم – نزلة ضاهر - ديروط
21. الواحد الأحد – شلش ديروط
 
22. أبو العدب - صدفا

مديرية أوقاف الإسكندرية

23. آل غباشي – البنجر – جمعية القضاة خلف مصنع السكر - العامرية

24. عباد الرحمن العنزي- حوض 10 – عزبة كراملة - الرمل

مديرية أوقاف الأقصر

25. الشيخ موسى – الزينية بحري - الزينية


مديرية أوقاف كفر الشيخ

26. الكبير – أبو غانم – سيدي سالم 

27. بقلوله الكبير – بقلوله الرياض – قرية بقلولة 

مديرية أوقاف بني سويف

28. الإيمان – قرية قمبش الحمراء - ببا
29. الرحمة – نجع الديب – قرية طحا بوش - ناصر
 

مديرية أوقاف الإسماعيلية

30. النور – أبو خروع – أبو صوير 


مديرية أوقاف دمياط

31. الشوربجي - فارسكور


مديرية أوقاف البحيرة

32. المنشية الجديدة – صفط خالد – ايتاي البارود

33. التوحيد – عزبة فايز بخاطره – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير

34. السعداء- أرض عفون عبد الله- مركز أبو المطامير
35. دسونس – الحصفة – أبو حمص ثان

مديرية أوقاف قنا

36. الكبير – العسلية – الأشراف الغربية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف دمياط

1. الغفران -  الزرقا 
2. مكة المكرمة – كفر سعد
 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه
3. الشاملي – ميت الديبة - قلين

مديرية أوقاف أسيوط

4. قباء – عزبة يونس – القصير – القوصية 

مديرية أوقاف الإسكندرية

 

5. الفاروق عمر بن الخطاب  - ش 8 المراغين القديمة - الرمل

افتتاح مساجد

وزارة الاوقاف

افتتاح مسجد

بيوت الله



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