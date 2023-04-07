اعرف مشروع تحسين المياه بمناطق شرق مدينة أسوان فى 11 معلومة

أسوان- صلاح المسن

مشروع تحسين المياه بمناطق شرق تحسين المياه بمناطق شرق مدينة أسوان ، يأتي فى إطار التعاون والعلاقات المتميزة بين مصر ودولة سويسرا، و"اليوم السابع" يقدم أهم 11 معلومة عن الجديد في مشروع المنحة السويسرية.

1. مشروع برنامج إدارة مياه الشرب، بصعيد مصر يصل تكلفته لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى.

2. تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق السيل الريفى، والسيل الجديد، وعزب كيما، سيخدم حوالى 50 ألف نسمة.

3. المشروع سيلبى إحتياجات أهالى شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية، ويقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه.

4. تنسيق مسبق مع الجهات المنفذة للمشروعات الجارية داخل مناطق شرق مدينة أسوان.

5. الرجوع للدراسة العلمية الخاصة بإرتفاع منسوب المياه الجوفية لتحديد نوعية المواسير المستخدمة، والأعماق المطلوبة لتركيبها.

6. التعاون البناء والمثمر من الجانب السويسري فى توجيه منح الوكالة السويسرية للتنمية الدولية لمشروعات هادفة َتنموية تحقق التنمية المستدامة.

7. مشروع تحسين ومياه الشرب الممول من سويسرا، سيتم تشغيله بتكنولوجيا حديثة ومتقدمة .

8. تنفيذ مكونى الحوكمة ورفع قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى وتكثيف التوعية لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة.

9. المقرر الإنتهاء من المشروع فى ديسمبر 2025 .

10. تنفيذ مراحل المشروع بمنطقة الناصرية فى الفترة من 2012 إلى 2016 والذى خدم حوالى 35 ألف نسمة.

11. تم تنفيذ المشروع بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب لخدمة 65 ألف نسمة ضمن مكون البنية التحتية للمشروع السويسرى.





