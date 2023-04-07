اعترافات لص الشقق السكنية فى القاهرة .. "اشترى بالمسروقات استروكس"

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

لجأ شخص لسرقة المنازل في القاهرة لشراء الاستروكس ، إلا أنه وقع في يد الشرطة، معترفا بجرائمه، مؤكدا أن بحثه عن الأموال لشراء المخدرات دفعه للتسلل للشقق السكنية، وكسر الأبواب وسرقتها، بعد رصدها والتأكد من عدم وجود أحد بها.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى الواقعة ، كمية من مسحوق الإستروكس المخدر ، هاتف محمول "مجهول المصدر") حال سيره بدائرة القسم.

وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بارتكابه عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب المُشار إليه ،كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.