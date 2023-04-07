اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى 15 مايو.. تفاصيل

كتب ـ بهجت أبو ضيف

اعترف 5 أشخاص تم ضبطهم، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في مدينة 15 مايو، أنهم قرروا الحفر داخل مسكن أحدهم، بحثا عن كنز أثري، بعدما أوهمهم أحد الأشخاص بوجود آثار أسفل المنزل.

أضاف المتهمون أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهم اتفقوا على التنقيب عن الآثار، وتقسيم حصيلة الكنز حال العثور عليه بينهم، وجهزوا أدوات للحفر، وبدأوا في التنقيب، وتمكنوا من إحداث حفرة عمقها، 9 أمتار، وخلال مواصلتهم الحفر ألقى رجال المباحث القبض عليهم.

تحفظ رجال المباحث على أدوات التنقيب، بالإضافة إلى مكان الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (5 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 9 أمتار.. كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق..