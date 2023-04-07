اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 أبريل 2023 03:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ارتفاع فى حرارة الطقس من الجمعة حتى الاثنين.. تعرف على التفاصيل

الجمعة، 07 أبريل 2023 02:30 ص
ارتفاع فى حرارة الطقس من الجمعة حتى الاثنين.. تعرف على التفاصيل حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ أنه من المتوقع بعض من التقلبات خلال الأسبوع القادم من الجمعة وحتى الثلاثاء فى صورة ارتفاع فى درجات الحرارة.

 

وفى التقرير التالى نرصد ملامح الطقس خلال موجة التقلبات الجوية

1- ارتفاع فى درجات حرارة النهار تصل لقيم عالية ايذاناً بالدخول فى نقرات الصيف المبكر من الجمعة وحتى الاثنين .

2- تشكل هبات قوية للرياح الجنوبية قد تكون محملة بالرمال والاتربة “ السبت والاحد “.

3- امطار متفرقة ما بين خفيفة إلى متوسطة فى مناطق الساحل الشمالي وشمال الدلتا وسيناء ومدن القناة واحياناً بعض مناطق الوجه البحري والقاهرة .

4- ممنوع ري القمح “المتأخر “ خلال الجمعة - السبت - الاحد - الاثنين على الاقل.

5المتابعة الدقيقة للتحديثات لمزارعي البطاطس الصيفي لضبط ميعاد التقليع بعيد عن الامطار وكذلك مناشر الكمون في وجه بحري .

6- الحفاظ على اشجار المانجو والزيتون من الرياح الساخنة المتوقعة خاصة يوم الاحد .

7- اجراء ريات مشبعة لكل المحاصيل بداية من الجمعة "الخضر - الفاكهة - المحاصيل الصيفية حديثة الزراعة  ".


الطقس

المحاصيل الزراعية

ملامح الطقس

ارتفاع الحرارة



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة وطقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31

الإثنين، 03 أبريل 2023 06:00 ص

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأحد، 02 أبريل 2023 03:18 م

أجواء مستقرة ولكن احذروا.. ارتفاع طفيف بالحرارة وطقس معتدل بأغلب الأنحاء نهارا.. الشبورة ظاهرة مؤثرة على البلاد.. الأرصاد: الاستقرار مستمر لنهاية الأسبوع.. وتؤكد: ما زلنا فى الشتاء ووارد حدوث موجات عدم استقرار

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 05:00 م

أخبار مصر.. غدا ارتفاع بالحرارة وطقس دافئ نهارا والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الجمعة، 27 يناير 2023 06:00 م

غدا ارتفاع بالحرارة وطقس دافئ نهارا والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الجمعة، 27 يناير 2023 02:12 م

انخفاض درجات الحرارة وطقس غير مستقر فى الإسكندرية.. صور

السبت، 08 أكتوبر 2022 05:23 م

غدا انخفاض بالحرارة وطقس حار نهارا معتدل ليلا ونشاط رياح والقاهرة 31 درجة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 02:05 م

انخفاض فى درجات الحرارة وطقس معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 08:00 ص

انخفاض بدرجات الحرارة وطقس حار رطب نهارا معتدل ليلا.. والقاهرة 33 درجة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 08:00 ص

مفاجأة فى حرارة الطقس.. درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى السبت.. فيديو

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة