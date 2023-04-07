ارتفاع فى حرارة الطقس من الجمعة حتى الاثنين.. تعرف على التفاصيل

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ أنه من المتوقع بعض من التقلبات خلال الأسبوع القادم من الجمعة وحتى الثلاثاء فى صورة ارتفاع فى درجات الحرارة.

وفى التقرير التالى نرصد ملامح الطقس خلال موجة التقلبات الجوية

1- ارتفاع فى درجات حرارة النهار تصل لقيم عالية ايذاناً بالدخول فى نقرات الصيف المبكر من الجمعة وحتى الاثنين .

2- تشكل هبات قوية للرياح الجنوبية قد تكون محملة بالرمال والاتربة “ السبت والاحد “.

3- امطار متفرقة ما بين خفيفة إلى متوسطة فى مناطق الساحل الشمالي وشمال الدلتا وسيناء ومدن القناة واحياناً بعض مناطق الوجه البحري والقاهرة .

4- ممنوع ري القمح “المتأخر “ خلال الجمعة - السبت - الاحد - الاثنين على الاقل.

5- المتابعة الدقيقة للتحديثات لمزارعي البطاطس الصيفي لضبط ميعاد التقليع بعيد عن الامطار وكذلك مناشر الكمون في وجه بحري .

6- الحفاظ على اشجار المانجو والزيتون من الرياح الساخنة المتوقعة خاصة يوم الاحد .

7- اجراء ريات مشبعة لكل المحاصيل بداية من الجمعة "الخضر - الفاكهة - المحاصيل الصيفية حديثة الزراعة ".