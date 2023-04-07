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ارتفاع أسعار الغذاء فى الأرجنتين فى عيد الفصح.. بيض الشوكولاتة يتجاوز الـ 200%

الجمعة، 07 أبريل 2023 11:10 ص
ارتفاع أسعار الغذاء فى الأرجنتين فى عيد الفصح.. بيض الشوكولاتة يتجاوز الـ 200% الارجنتين
فاطمة شوقى

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يستمر التضخم في الأرجنتين فى الارتفاع مع تسجيل بعض الأطعمة أعلى مؤشر أسعار المستهلك، وخاصة بيض الشوكولاتة الذى شهد زيادة أكثر من 200% عن العام الماضى ، وهذا الرقم يضاعف معدل تضخم تراكمى بلغ 102.5 في يناير 2022.

وأشارت صحيفة " انفوباى" الأرجنتينية إلى أن شركة فوكس ماركت للاستشارات ، أشارت إلى أن أحد أسباب الارتفاع في الأسعار هو الاحتفال بعيد الفصح بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأسماك بنسبة 141% .

وارتفعت تكلفة بيض عيد الفصح من شوكولاتة الحليب التقليدية التي يبلغ وزنها 55 جرامًا من 580 دولارًا في عام 2022 إلى 1850 دولارًا هذا العام ، أي أنها زادت بنسبة 218٪، وفي الوقت نفسه ، ارتفع سعر بيضة الشوكولاتة الداكنة أو البيضاء التي يبلغ وزنها 110 جرامًا من 910 دولارات إلى 2859 دولارًا ، بزيادة 214٪.

وأشار الخبير الاقتصادى داميان دي بيس إلى أنه "من الصعب أن نفهم سبب وجود الكثير من التشويش في الأسعار في السوق ، على الرغم من أنه ، عند استشارة القطاع ، يتم استيراد الكاكاو ويواجه بلدنا قيودًا خارجية كبيرة بسبب الجفاف ونقص الدولارات في احتياطيات البنك المركزي .

وقال إن "سعر البيض يؤكد عدم اليقين بشأن استبدال الواردات بالمدخلات الأساسية لإنتاجه". أما بالنسبة لخبز عيد الفصح ، فإن أبرز زيادة كانت في 500 جرام ، بسعر 850 دولارًا في عام 2022 و 1700 دولارًا في عام 2023، مشيرا إلى أن أسعار هذه الأنواع من الطعام ارتفعت بأكثر من 11% في أسبوع واحد فقط في البلاد".

وأضاف الخبير : "توقعات المبيعات مقارنة بعام 2022 معتدلة وحتى منخفضة ، حيث تؤكد 6 من أصل 10 شركات شملها الاستطلاع من قبل اتحاد التجارة في مدينة بوينس آيرس (FECOBA) أن حجم المبيعات سينخفض ​​مقارنة بأي يوم عادي آخر".

 

 


الارجنتين

عيد الفصح

بيض الشكولاتة

أمريكا اللاتينية

ارتفاع الأسعار



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