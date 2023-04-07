إنقاذ حياة طفل ابتلع عملة معدنية بمستشفى الفشن ببنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

أنقذت العناية الإلهية طفلا صغيرا من الموت المحقق إثر ابتلاعه عملة معدنية "نصف جنيه" بداخل حلقه، وتم نقله إلى مستشفى الفشن المركزي ببني سويف، ما استدعى تدخل عاجل لإنقاذ الطفل.

وابتلع الطفل نصف جنيهًا معدنيًا، وتوقف خلف الحنجرة مباشرة، لينتقل به أهله إلى المستشفى الفشن المركزى جنوب بنى سويف وسط حالة من الذعر والخوف، ليتمكن الدكتور أحمد إبراهيم أخصائي الأنف والأذن والحنجرة من إنقاذ حياة الطفل، عن طريق عملية بالمنظارفي إنقاذ حياة الطفل، واستخراج العملة المعدنية، التي ابتلعها أثناء اللعب بها.

وكان قد استقبل مستشفى الفشن المركزى جنوب محافظة بنى سويف طفلا ابتلع نصف جنيها معدنيا، وعلى الفور تم استقبال الطفل فى مستشفى الفشن المركزى وتم تجهيزه لاستخراج العملة المعدنية نصف جنيه من أسفل الحنجرة مباشرة، التى أدت إلى انسداد مجرى الطعام بشكلٍ كامل، ومجرى التنفس بشكلٍ جزئي، ما استدعى تدخل عاجل لإنقاذ الطفل.