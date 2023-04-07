اليوم السابع
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الجمعة، 07 أبريل 2023 11:01 م
أكرم القصاص
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إصابة 8 أشخاص فى حادثة سير على الطريق الزراعى بالبحيرة

الجمعة، 07 أبريل 2023 10:32 م
إصابة 8 أشخاص فى حادثة سير على الطريق الزراعى بالبحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثى سير بمركزى ايتاى البارود وكفر الدوار بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين انقلاب دراجة نارية "توكتوك" اليوم الجمعة داخل ترعة بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.
 
وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى إيتاى البارود لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
 
وفى كفر الدوار، أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وتوكتوك بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية بردلة التابعة لمركز كفر الدوار وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتقديم الرعاية الطبية.
 

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