إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بالجسم إثر وقوع حادثى سير بطرق البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى كفر الدوار ووادى النطرون بمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحوادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بدائرة مركز كفر الدوار. وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام .وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية

وأصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز وادى النطرون

وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.