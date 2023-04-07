وقال سكان في قطاع غزة "إن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين على موقع غرب المدينة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، وإصابة طفل بجروح متوسطة إثر تناثر زجاج منزل عائلته بفعل القصف".

وأضافوا أن القصف تسبب بأضرار جسيمة بممتلكات المواطنين المجاورة للموقع المستهدف.