إزالة 7جمالونات على 8 آلاف متر وحالتى بناء مخالف بأراض زراعية فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والمختصين، بضرورة استمرار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالتصدى لأى محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أى مُخالف ، وإيقاف الدعم التمويني، ودعم الأسمدة، المقرر له، مؤكداً على ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وشدد الشريف على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفى هذا الصدد، قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ،بالاشتراك مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية حيث تمكنت الحملة من إزالة 7 جمالونات مقامة على مساحة نحو ٨ آلاف متر بالمخالفة وبدون ترخيص، بالإضافة إلى حالتي بناء مخالف على أراضي زراعية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بقرية أبيس الثانية.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب بقيادة اللواء طه زهير حملة مكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف عبارة عن غرفتين من البلوك الابيض بدون سقف على مساحة 35م٢ بشارع جمال عبدالناصر تم ازالتهم بالكامل وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وتواصل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع اي اعمال بناء على الاراضى الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الاجراءات القانوينة الرادعة تجاه اي مخالف.