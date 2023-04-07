وجاء فى بيان صحفى، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن الاستطلاع الجوى لدائرة حرس الحدود ومدفعية القوات المسلحة الأوكرانية أرسلت على محور سفاتوف دفعة جديدة من "الهدايا" الجهنمية لأهداف الروس وبفضلهم تم تدمير مستودع للذخيرة وشاحنة اورال. كما تم التأكد من تكبد القوة البشرية للروس خسائر".