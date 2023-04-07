أوقاف بورسعيد: 2600 كرتونة رمضان للتضامن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

بورسعيد - محمد عزام

أعلن جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف في محافظة بورسعيد، تسليم مديرية التضامن الاجتماعي 2600 كرتونة رمضان، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لرفع العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد جمال عواد، أن أعداد كراتين رمضان التي تم تسليمها لـ التضامن، بلغت 6 آلاف كرتونة، وذلك علي أكثر من مرحلة، بجانب تسليم طن من اللحم البلدى، وذلك لضمان دعم الأسر الأولي بالرعاية خلال شهر رمضان.

وأوضح، أن وزارة الأوقاف تحرص خلال شهر رمضان على الإسهام في خدمة المجتمع، وذلك من خلال تعظيم جهودها في استقبال الشهر الكريم، وتتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لتوفير مليون ونصف شنطة من السلع الغذائية، وكان نصيب محافظة بورسعيد عدد كبير منها يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر الفضيل.

وأشار إلى أن الشنط الرمضانية يتم توزيعها في كافة شوارع وأحياء المدينة خاصة الأولي بالرعاية، كما تصل القوافل إلي قري غرب بورسعيد وقري الجنوب والشرق، وتستهدف الوصول إلى الأسر المستحقة.