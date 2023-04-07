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أوقاف بورسعيد: المساجد جاهزة لاستقبال المعتكفين فى العشر الأواخر من رمضان

الجمعة، 07 أبريل 2023 06:00 ص
أوقاف بورسعيد: المساجد جاهزة لاستقبال المعتكفين فى العشر الأواخر من رمضان سنة الاعتكاف - أرشيفية
بورسعيد – محمد عزام

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قال جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، إن المساجد جاهزة لاستقبال المعتكفين فى العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجان المتابعة تعمل ليلاً ونهاراً فى المساجد خلال الشهر الكريم لمتابعة أعمال النظافة والتطهير للحفاظ على صحة المصلين وكذلك توفير الجو الملائم للعبادة.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على مسئولى المساجد والأئمة بضرورة الالتزام بالتعليمات التى أكدت عليها وزارة الأوقاف قبل بدء شهر رمضان المبارك.

وأضاف أنه ستستمر دروس العلم فى كل المساجد، وفقا للخطة التى وضعتها مديرية الأوقاف بالمحافظة قبل شهر رمضان، لافتاً إلى أنه ستقام الشعائر كاملة خلال العشر الأواخر. 

 


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