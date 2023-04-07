وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تقدر استعادة كندا اليوم 14 امرأة وطفل من مخيمات النازحين في شمال شرقي سوريا.

وتابع البيان أن واشنطن تشعر بالامتنان لشركائها المحليين، وأن الولايات المتحدة دعمت كندا في إعادة النساء والطفال إلى الوطن اليوم وهي على استعداد لمساعدة الدول الأخرى في جهود الإعادة إلى الوطن.

وأكد البيان أن حل التحديات الإنسانية والأمنية من أولويات الولايات المتحدة والتحالف العالمي لهزيمة داعش.

وأشار إلى أن ما يقرب من 10 آلاف فرد من أكثر من 60 دولة خارج سوريا والعراق لا يزالون في مخيمي الهول وروج للنازحين في شمال شرقي سوريا.

وشدد على أن العودة إلى الوطن هي الحل الدائم الوحيد لهؤلاء السكان، ومعظمهم من الأطفال المعرضين للخطر دون سن 12 عاما. وبشكل منفصل، يتم احتجاز 10 آلاف من مقاتلي داعش في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء المنطقة. وهذا يشكل أكبر تجمع منفرد للمقاتلين الإرهابيين المحتجزين في العالم ويظل يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي.