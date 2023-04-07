"أسلحة بيضاء أون لاين".. كيف قاد "تيك توك" شاب إلى خلف القضبان فى الدقهلية؟

كتب أحمد حسني

يبحث الخارجين عن القانون عن طرق وحيل بين الحين والآخر لترويج تجارتهم، لكن الأجهزة الأمنية حائط صد ضد كل هؤلاء المجرمين.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف حيلة جديدة لشاب قرر بيع الأسلحة البيضاء عبر ترويجها فى مقاطع فيديو على منصة "تيك توك"، لكن سرعان ما تم القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة بعد تتبع مسار نشر الفيديوهات.

المتهم اعترف أمام جهات التحقيق، بتواجده أوقات طويلة على منصة "تيك توك" ونشر العديد من الفيديوهات، فقرر استغلال ذلك لبيع الأسلحة البيضاء، خاصةً وأن معظم متابعيه من الشباب.

المتهم اعترف أيضا ببيع عدد من الأسلحة لبعض زبائنه مقابل مبالغ مالية بعد انتشار فيديوهاته على تطبيق التواصل الاجتماعى، لكن وبعد انتشار هذه الفيديوهات تم تحديد موقع المتهم في محافظة الدقهلية وضبطه وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.