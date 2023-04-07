أبرز المعلومات عن معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بباريس

كتب محمد أسعد

افتتح وزير السياحة والآثار، احمد عيسى، معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته الثالثة في مدينة باريس والمستمر حتى 17 سبتمبر المقبل.

المعرض يُبرز حقبة تاريخية مُميزة لمصر القديمة مليئة بالأسرار والمفاجآت من خلال ما ترويه القطع الأثرية التي سيعرضها المعرض ويبلغ عددها 181 قطعة أثرية فريدة من نوعها.

تم اختيار تابوت مومياء الملك رمسيس الثاني لعرضه بشكل استثنائي لأول مرة خارج مصر في هذه النسخة من المعرض وهو ما يأتي تقديراً لدور العلماء الفرنسيين في تقديم المساعدة والدعم في ترميم ومعالجة مومياء الملك رمسيس الثاني في عام 1976.

قبل بدء الافتتاح الرسمي للمعرض في نسخته الحالية بباريس، فقد باع المعرض ١٣٠ ألف تذكرة.

ويضم المعرض في محطته الحالية بالعاصمة الفرنسية باريس 181 قطعة أثرية، كما أن المعرض سيعرض لأول مرة خارج مصر "تابوت مومياء الملك رمسيس الثانى".