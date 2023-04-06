7 فوائد صحية لتناول البصل النيئ.. منها تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

كتب – حسام الشقويرى

البصل عنصر أساسى فى العديد من الأطباق، لكن هل تعلم أنه يقدم أيضًا مجموعة من الفوائد الصحية عند تناوله نيئًا، فى حين أن طهى البصل يمكن أن يعزز نكهته وملمسه، فإن تناوله نيئًا يمكن أن يوفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التى يمكن أن تساعد فى تعزيز الصحة العامة وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

وفيما يلى بعض الفوائد الصحية لتناول البصل النيئ..





1. غنى بمضادات الأكسدة

يحتوي البصل الخام على العديد من مضادات الأكسدة، بما فى ذلك مركبات الفلافونويد والفينول، التى يمكن أن تساعد فى الحماية من تلف الخلايا الذى تسببه الجذور الحرة، ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة أيضًا فى تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما فى ذلك السرطان وأمراض القلب.

2. يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

يحتوى البصل الخام على مركب يسمى كيرسيتين، والذى ثبت أنه يساعد فى خفض ضغط الدم وتقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، ويساعد الكيرسيتين أيضًا فى تقليل مخاطر تجلط الدم وتراكم الترسبات فى الشرايين، ما قد يؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب.

3. يدعم صحة الجهاز الهضمى

البصل الخام غنى بالألياف، وهو أمر ضرورى للحفاظ على صحة الجهاز الهضمى، وتساعد الألياف فى تعزيز انتظام الأمعاء ويمكن أن تساعد فى تقليل خطر الإصابة بالإمساك والتهاب الرتج واضطرابات الجهاز الهضمى الأخرى.

4. يعزز جهاز المناعة

يحتوى البصل النيئ على فيتامين سى الضروري لصحة الجهاز المناعى، ويساعد فيتامين ج في تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء المسئولة عن مكافحة العدوى والأمراض، ويمكن أن يساعد تناول البصل النيئ أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

5. قد يساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

يحتوى البصل الخام على مركب يسمى الكبريت العضوى، والذى ثبت أنه يساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، بما فى ذلك سرطان المعدة والقولون، وتعمل مركبات الكبريت العضوى عن طريق منع نمو الخلايا السرطانية وانتشارها، وقد تساعد أيضًا فى تحفيز موت الخلايا فى الخلايا السرطانية.

6. يدعم صحة العظام

البصل الخام مصدر جيد للكالسيوم الضرورى للحفاظ على قوة العظام والأسنان، ويساعد الكالسيوم أيضًا فى تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وهى حالة تسبب فقدان العظام وتزيد من خطر الإصابة بالكسور.

7. يساعد فى إدارة مرض السكرى

يحتوى البصل الخام على مركب يسمى الأليل ثنائى كبريتيد البروبيل، والذى ثبت أنه يساعد فى تقليل مستويات السكر فى الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكرى من النوع 2.