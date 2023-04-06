اليوم السابع
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47.0 % انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر يناير 2023

الخميس، 06 أبريل 2023 12:35 م
47.0 % انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر يناير 2023
كتب مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الخميس النشــرة  الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يناير 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميـــزان التجــارى 2.48 مليــار دولار خـــلال شهر يناير  2023 مقابل 4.68 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض  قدرها  47.0٪.
 
ومن أهم المؤشرات انخفضت  قيمـة الصـــادرات بنسبـة  7.1٪ حيـث بلغـت 3.85 مليـار دولار خـلال شهــر يناير  2023  مقابــل  4.15 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض  قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: 
( منتجات البترول  بنسبة 11.9 ٪، ملابس جاهزة   بنسبة  5.1 ٪،  البترول الخام  بنسبــة   43.7 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 32.4٪) .  
 
وارتفعت  قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2023  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( الغاز الطبيعي والمسال بنسبـة 4.8٪ ، فواكه طازجة بنسبة 9.6 ٪، أسمدة بنسبة 23.0 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة  39.9 %). 
 
انخفضت قيمــة الــواردات بنسبــة  28.2 ٪ حيـث  بلغـــت 6.33 مليــار دولار خلال شهــر يناير 2023    مقابـــل  8.83 مليار  دولار   لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:  (مواد أولية من حديد او صلب بنسبــة  56.3 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــه 20.1 %، البترول الخام  بنسبة  15.0% ).
 
وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: ( منتجات البترول  بنسبة  13.3 %، قمح  بنسبـة 10.4 ٪، الغاز الطبيعي  بنسبة  101.6 % ، انابيب ومواسير ولوازمها من حديد او صلب  بنسبـة  9.2 ٪).

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

عجز الميزان التجاري



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