4 أطعمة تجنبى إعطاءها لطفلك مع الحليب

كتبت إيناس البنا

الحليب هو غذاء أساسي للجميع، من حديثي الولادة إلى الأطفال الأكبر سنًا، إنه مصدر أساسي للعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبروتين والفيتامينات، نتيجة لذلك، يستهلك العديد من الأطفال الحليب بثقة لا تصدق، ولكن أثناء احتساء الحليب، يجب على الأطفال تجنب استهلاك أنواع خاصة من الطعام مع الحليب وفقا لموقع " healthsite"،.

تجنب 4 أطعمة بالحليب

جنبًا إلى جنب مع الحليب ، يأكل الأطفال أيضًا بعض هذه المواد الغذائية ، والتي عند مزجها تنتج نوعًا من السموم يؤثر بشكل خطير على الصحة ، لذا عليك معرفة الأطعمة التي لا يجب تناولها مع الحليب.

العنب

التخطيط لأكل العنب؟ ثم اشرب الحليب بعد ساعة، وذلك لأن بروتينات الحليب تتخمر عند تعرضها لمستويات عالية من فيتامين سي والطبيعة الحمضية للعنب.

لسوء الحظ ، يمكن أن يسبب هذا المزيج عدم الراحة في الجهاز الهضمي والجسدي ، والألم والإسهال. لذا ، بدلاً من ذلك ، يجب على الآباء أن يقدموا لأطفالهم وجبات ومشروبات مغذية.

فواكه غنية بالمياه



يمكن أن يؤدي خلط الحمض والبروتينات إلى تخمير الحليب. ومن ثم تجنب فواكه الماء مثل البطيخ والشمام مع الحليب، يحتوي الحليب على البروتين والكثير من الدهون. لذلك ، فإن تناول الفاكهة المائية مع الحليب يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وغيرها من المشاكل مع الشعور بالمرض. اقرأ أيضًا - لماذا نحتاج إلى تناول قوس قزح من الفواكه والخضراوات؟

الأطعمة المالحة

يجب على الآباء تفادي إعطاء وجبات مملحة مع الحليب لأطفالهم. على سبيل المثال ، يجب تجنب الرقائق والرقائق والوجبات الخفيفة المملحة المختلفة.

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المالحة مع الحليب إلى الجفاف ، مما يجعل من الصعب هضم الحليب ويسبب مضايقات في الجهاز الهضمي وغيرها من المضايقات الجسدية.

فواكه حامضة

يحتوي المحتوى الحمضي على نسبة عالية من الحمضيات مثل المانجو والبرتقال والليمون ، لذلك تجنب تناولها مع الحليب ، حيث تسبب الحمضيات تراكم البروتين في الحليب ، وتدهور عملية الهضم ، وتسبب مشاكل مثل الغازات ، وتشنجات المعدة ، والانتفاخ ، وعسر الهضم.