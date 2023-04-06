29.7 ٪ زيادة في تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة بالخارج والداخل لعام 2022

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للصحة، يحتفل بهذا اليوم في السابع من إبريل كل عام وهو الموافق لتأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948 التي تعتبر السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة في المجــال الصحي .

ونـجحت الدولة فى ارتفاع مستوى الصحة للمواطنين عن طريق تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن اهم المبادرات القضاء على فيروس "سي" والتي حققت نـجاحا مبهراً شهد له المؤسسات الدولية كنموذج ناجح للقضاء علي المرض وطولب بتطبيقه علي بلدان اخري وخاصة في القارة الافريقية.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية العلاج على نفقة الدولة حيث بلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل 3.3 مليون مريض بتكلفة 14.4 مليار جنيه عام 2022 مقابل 2.9 مليون مريض بتكلفة 11.1 مليار جنيه عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 29.7٪ في تكاليف العلاج.

وبلغ اجمالى عدد المستشفيات بالقطاع الحكومى 664 مستشفى عام 2021 مقابل 662 مستشفى عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 0.3 ٪، وبلغ اجمالى عدد الاسرة بمستشفيات القطاع الحكومى 83034 سريراً عام 2021 مقابل 88597 سريراً عام 2020 بانخفاض بلغت نسبته 6.3 ٪.

بلغ اجمالي عدد الأطباء البشريين 100.8 الف طبيب بشرى عام 2021 مقابل 91.5 الف طبيب بشرى عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 10.2٪، وبلغ اجمالي عدد اطباء الاسنان 32.8 الف طبيب اسنان عام 2021 مقابل 29.2 الف طبيب اسنان عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 12.3٪.

وبلغ اجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 193.2 الف ممرض عام 2021 مقابل 201.6 الف ممرض عام 2020 بانخفاض بلغت نسبته 4.1٪، وبلغ اجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 53.7 مليون منتفعاً عام 2021 مقابل 57.0 مليون منتفعاً عام 2020 بانخفاض بلغت نسبته 5.8٪، وبلغ اجمالى عدد مراكز الأسعاف 1535 مركزاً عام 2021 مقابل 1565 مركزاً عام 2020 بانخفاض بلغت نسبته 1.9 ٪.

وبلغ اجمالي عدد الاطباء 31.7 الف طبيب (بشرى/ اسنان) عام 2021 مقابل 31.3 الف طبيب (بشرى/ اسنان) عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 1.3٪ وبلغ اجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 24.2 الف ممرض عام 2021 مقابل 24.1 الف ممرض عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 0.4٪ ، وبلغ اجمالى عدد المستشفيات 1145 مستشفى عام 2021 مقابل 1136 مستشفى عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 0.8٪.