اليوم السابع
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الخميس، 06 أبريل 2023 07:00 م
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28.2 ٪ تراجع بقيمة الواردات المصرية في شهر يناير الماضى

الخميس، 06 أبريل 2023 07:00 م
28.2 ٪ تراجع بقيمة الواردات المصرية في شهر يناير الماضى أرشيفية ــ ميناء
كتب مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة الواردات في شهر يناير الماضي بنسبة 28.2٪، مما ترتب عليه انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 47.0٪.
 
 
وعزا تقرير النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر يناير الماضي إلى تراجع واردات مصر خلال تلك الفترة لتبلغ 6.33 مليار دولار خلال شهــر يناير 2023، مقابـــل     8.83 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. 
 
ومن أهم السلع التى تراجعت وارداتها في شهر يناير الماضي كانت مواد أولية من حديد او صلب بنسبــة 56.3%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 20.1%، والبترول الخام  بنسبة 15.0%. 
 
وفي المقابل ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها منتجات البترول بنسبة  13.3%، والقمح بنسبـة 10.4٪، والغاز الطبيعي بنسبة  101.6%، وانابيب ومواسير ولوازمها من حديد او صلب  بنسبـة 9.2٪. 
 
 
وإجمالا بلغت قيمة العجز فى الميزان التجـارى 2.48 مليــار دولار خلال شهر يناير  2023، مقابل 4.68 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض  قدرها  47.0٪.

العجز الميزان التجاري

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

جهاز الإحصاء



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