ومن الحب ما قتل.. كلب يقتل طفل لرغبته فى اللعب معه ساعات أطول

فاطمة شوقى

توفي طفل يبلغ من العمر عامين، في ولاية ماريلاند الأمريكية بعد أن هاجمه كلب لعب معه لعدة ساعات، حيث كان الطفل مع أسرته فى زيارة أحد أقاربه، ولعب مع الكلب ساعات طويلة وبمجرد أن قالت الأسرة "وداعا" هجم الكلب على الطفل حتى "توفى".

وأشارت صحيفة "الاونيبسيون " الفنزويلية إلى أن السلطات الأمريكية قالت إن الحادث وقع في برونزويك بولاية ماريلاند، وقال المتحدث باسم الشرطة إن الصبي كان يلعب مع الكلب طوال اليوم ، عندما كانت الأسرة تقول وداعا ، هاجم الكلب الطفل ، وتم نقله إلى مستشفى فريدريك الصحي ، حيث توفي بعد وقت قصير من وصوله.

وقال كيفن جرونويل ، رئيس شرطة برونزويك ، إن الطفل وعائلته ، من مقاطعة فوكوير بولاية فيرجينيا ، كانوا يزورون احد اقاربهم في برونزويك، ويقول قسم مراقبة الحيوانات في مقاطعة فريدريك إن الكلب في الحجر الصحي حاليًا، مشيرا إلى أن هذا الكلب كان مزيجا من بيتبول و كلب الدرواس.