وكيل أوقاف الإسكندرية يجرى جولة مفاجئة لمساجد شرق.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية - أسماء على بدر

أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الخميس، جولة مرورية، شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف شرق ، للاطمئنان على إقامة شعائر صلاة التراويح، وجاهزية المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن .

واختتم جولته بزاوية الصابرين وصلاة التراويح بزاويتي بلال بن رباح وأم المؤمنين، مؤكدا أن الحالة العامة طيبة والمساجد تكتظ بالرواد وسط أجواءٍ إيمانية مباركه.

يذكر أن قام الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بجولة مرورية من المغرب وحتى قبيل صلاة العشاء شملت عددا من مساجد إداراتي أوقاف (شرق - وسط) للاطمئنان على انتظام سير العمل وانضباط العمال بها، والتأكد من جاهزيتها لاقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن.