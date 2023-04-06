وفد روسى يبحث زيادة التبادل التجارى والاستثمارى مع غرفة القاهرة التجارية

كتب إسلام سعيد

استقبلت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وفدًا روسيًا مكونًا من Tatiana Trufanova نائب رئيس قسم الموارد بمجموعة الشركات الزراعية (resources ) وEkaterina Sushilova رائد بإدارة الأعمال الدولية بمجموعة وقسم الدعم بمجموعة الشركات الزراعية (resources)، وIsuf Bliev مدير عمليات التفتيش الدولي بمجموعة الشركات الزراعية، (resources) وKamil Aazizow أخصائي القسم الدولي بالمركز الدولى للمواصفات وشهادة الحلال لبحث سبل التعاون المشترك لزيادة التبادل التجاري الثنائي وتنمية العلاقات بين المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال فى مصر ونظرائهم في روسيا.

واستقبل الوفد نيابة عن المهندس إبراهيم العربي المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة، مشيرًا إلى الطفرة التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة على كافة الأصعدة، منها الصعيد الاقتصادي ودعم العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية وتشجيع المستثمرين والحركة التجارية بين مصر والدول المختلفة .

وأشار "زكي" إلى البنية التحتية التي تتمتع بها مصر على كافة المستويات، منها شبكة الطرق والكباري والكهرباء وغيرها من الطفرة المشجعة للمستثمرين والمصدرين والمستوردين المتعاملين مع مصر، لافتًا إلى أن غرفة القاهرة تعتبر إحدى المؤسسات الاقتصادية التي لها دور كبير وفعال في المجتمع الصناعي والتجاري المصري، حيث إنها تقوم بدور فعال فى الاتصال والتنسيق بالهيئات الأجنبية التجارية ، وتسعى لإيجاد فرص التعاون المتكامل مع نظرائهم بالبلاد العربية والأجنبية للوصول إلى أعلى مستويات التبادل التجاري والاقتصادي.

وتابع "زكي": أننا نرحب بفتح آفاق تعاون جديدة مع روسيا لتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين في جميع المجالات وتعزيز التعاون وتبادل الزيارات ونقل الخبرات وتوفير المعلومات، ورفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة بما يفيد اقتصادي البلدين.

وقالت Tatiana Trufanova / نائب رئيس قسم الموارد بمجموعة الشركات الزراعية، إن مصر تعد من أهم شركاء روسيا في قارة إفريقيا، وأن الهدف من الزيارة هو بحث سبل التعاون المشترك بين مصر وروسيا، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 6 مليار دولار في عام 2022 ؛ مما يؤكد حرص البلدين على أهمية العمل والتعاون في ظل التحديات الاقتصادية الحالية ، ثم قامت بعرض توضيحى لمجموعة الشركات الزراعية ،( Resource) حيث تعتبر مجموعة الشركات الزراعية (Resource) واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمنتجات الغذائية الروسية وأهمها لحم الدواجن والقمح وزيت عباد الشمس المكرر وغير المكرر ومن أهم علامتهم التجارية URUSSA و ،AN-NOOR وتقوم مجموعة الشركات الزراعية (Resource) بزراعة الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمحاصيل الزراعية الأخرى.

وقالت إن مؤسساتهم تقع بجنوب روسيا ولديهم 4 مؤسسات تنتج لحم الدواجن وتقوم بتصديره للخارج، ومؤسسة للحوم الضأن، وهذه المؤسسات حاصلة على شهادة الحلال، مشيرة إلى أن مجموعة الشركات الزراعية ( Resource) تحتل مكانة رائدة بين المصدرين الروس للحوم الدجاج وزيت عباد الشمس، وقاموا بالتصدير لأكثر من 60 دولة.

وقال Kamil A.Gazizo / أخصائي القسم الدولي بالمركز الدولى للمواصفات وشهادة الحلال إن مؤسساتهم تعمل منذ 20 عامًا، في عام 2014 قاموا باعتماد مؤسسات لتصدير المنتجات إلى الإمارات العربية المتحدة وعلى مدار 20 عامًا، اعتمد المركز أكثر من 400 شركة بينما نجح أكثر من 100 منهم في تصدير منتجاتهم إلى الدول الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا ومناطق أخرى.