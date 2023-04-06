اليوم السابع
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وفاة طالب الطب ثالث ضحايا حادث تصادم فاقوس فى الشرقية

الخميس، 06 أبريل 2023 05:22 م
وفاة طالب الطب ثالث ضحايا حادث تصادم فاقوس فى الشرقية الطالب المتوفى
الشرقية- إيمان مهنى

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توفى طالب بكلية الطب، متأثرا باصابته بعد احتحازه داخل المستشفى لتلقى العلاج، إثر حادث تصادم، ليلحق بصديقيه اللذان توفيا معا يوم وقوع الحادث فى نهاية شهر يناير الماضي. 

 

ويستعد أهالي فاقوس لتشيع جثمان الطالب أحمد سرايا، 18سنة، فور وصول الجثمان من المستشفي.

 

كانت شهدت مدينة فاقوس، قبل نحو 67 يوما، حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكى يستقلها 3 طلاب بكلية الطب بجامعة الزقازيق وسيارة نقل جامبو، وأسفر الحادث عن وفاة اثنين من الطلاب وسائق السيارة وهم "باسل محمد بدران، 18 عاما، طالب بكلية الطب، أحمد رشدى عبدالعال، 18 عاما، طالب بكلية الطب، ومحمد طارق فوزى، 30 عاما، سائق"، فيما أصيب " أحمد محمد حسين سرايا، 18 عامًا، طالب بكلية الطب" الذى رحل اليوم متأثر باصابته، بعد احتجازه بالعناية المركزة.


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