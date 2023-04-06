وزير الاتصالات: نتوسع فى المنح التدريبية ووصلنا إلى 225 ألف متدرب

كتبت هبة السيد

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مجموعة من المهنيين المستقلين "Freelancers" من الملتحقين بسوق العمل الحر المحلى والعالمى عبر الإنترنت؛ وذلك خلال فعاليات ملتقى المهنيين المستقلين، الذى نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية – الجيزة.

جاء هذا اللقاء فى ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على فتح حوار بناء مع مجتمع العمل الحر بهدف تنمية قطاع المهنيين المستقلين، وتمكينهم من تحقيق النجاح المهنى، والمنافسة فى أسواق العمل المستقل عبر الإنترنت.

وفى كلمته خلال اللقاء؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضعت استراتيجية منذ 5 أعوام للتوسع فى المنح التدريبية وأعداد المتدربين لترتفع من 4 آلاف متدرب وصولا إلى 225 ألف متدرب؛ مؤكدا على أن استراتيجية الوزارة للتدريب التقنى تستهدف إيجاد فرص عمل للمتدربين، وخلق فرص عمل للشباب خارج حدود مصر يعملون بها من أماكنهم؛ مؤكدا على أن هذه المبادرات أثمرت عن تحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين فى تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة إلى عدد السكان لتصبح فى المركز الرابع عالميا صعودا من المركز السادس، كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز خلال عامين فى تصنيف نصيب الدولة فى سوق العمل العالمى للمهنيين المستقلين لتصبح فى المركز الثامن مقارنة بالمركز 14.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم التخطيط لدمج مهارات العمل الحر فى كافة الدورات التدريبية المقدمة من الوزارة؛ مشيرا إلى مبادرة "مستقبلنا رقمى" التى أطلقتها الوزارة لتمكين الشباب فى سوق العمل الحر؛ منوها إلى أنه تم زيادة أعداد التخصصات بالمبادرة من 3 تخصصات وصولا إلى 11 تخصصا، كما سيتم التوسع فى الدورات الخاصة بالعمل الحر على منصة "مهارة تك"؛ حيث سيتم قريبا إطلاق مسارين تدريبين أحدهما خاص بالأمن السيبرانى، والأخر خاص بالذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة الشخص الواحد ليكون ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، كما تعمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" حاليا مع هيئة الاستثمار على تبسيط إجراءات انشاء شركات الشخص الواحد بحيث يتم الانشاء عن بُعد من خلال التوقيع الالكترونى بالإضافة الى تسهيل إنشاء الشركات الافتراضية بدون مقر وإمكانية تسجيل مقر الشركة بأحد مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"؛ موضحا أنه يتم تخصيص غرف للاجتماعات ومساحات للعمل للمهنيين المستقلين داخل مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا".

كما لفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن 47% من القوى العاملة على المستوى العالمى تعمل فى وظائف ذاتية التشغيل مثل المهنيين المستقلين وان هناك نحو مليار ونصف يعملون بهذا المجال؛ مشيرا إلى أن 30% من القوى العاملة بمصر ذاتية التشغيل؛ مضيفا أن متوسط إيراد المهنيين المستقلين بمصر حوالى 5600 دولار سنويا فيما يبلغ المتوسط العالمى 6 آلاف دولار سنويا.

هذا وقد شهدت فعاليات الملتقى عقد جلسة نقاشية ضمت مجموعة من المهنيين المستقلين الذين حققوا نجاحات متميزة فى مجال العمل الحر؛ تم خلالها استعراض تجربتهم وخبراتهم العملية، وأهم التحديات التى واجهتهم، وأبرز ما حققوه فى مجال العمل الحر.

كما دار حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت والحاضرين حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال العمل الحر؛ حيث أوضح المشاركون فى الملتقى من المهنين المستقلين عددا من التحديات التى تواجههم لاسيما المتعلقة بالحسابات البنكية للمهنيين المستقلين، وكذلك التحويلات المالية من الخارج عن عائدات أعمالهم، والأمور المتعلقة بتحصيل الضرائب، بالإضافة إلى عدم إمكانية تسجيل العمل الحر كوظيفة فى بطاقة الرقم القومى؛ وفى هذ السياق أكد الدكتور عمرو طلعت أنه يتم العمل على إطلاق منصة للمهنيين المستقلين تضم مجموعة من الخدمات تساعدهم على المنافسة بشكل أكثر فاعلية، واكتساب مهارات جديدة، بالإضافة إلى توفير حلول للتحديات التى تواجههم؛ كما يتم دراسة إمكانية إصدار هوية للمهنيين المستقلين المسجلين بهذه المنصة للتسهيل عليهم فى التعامل مع الجهات المصرفية كما أنه سيتم التواصل فيما بعد مع مصلحة الأحوال المدنية من أجل تسجيل هذا النموذج من العمل فى البطاقة الشخصية؛ موضحا أن المنصة ستوفر أيضا خدمات استشارية قانونية وكذلك فى المحاسبة الضريبية.

وحول شروط التقدم للحصول على مبادرات التدريب والخدمات التى تقدمها مراكز إبداع مصر الرقمية للمهنيين المستقلين؛ أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن كافة المبادرات التدريبية التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك جميع الخدمات المقدمة من مراكز إبداع مصر الرقمية تقدم للشباب بالمجان؛ موضحا أنه من المستهدف إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات والوصول إلى 30 مركزا؛ لافتا إلى أن المراكز تتيح الفرصة للمهنين المستقلين لمشاركة الأفكار وتبادل الخبرات فيما بينهم.

وحول تحسين خدمات الانترنت؛ أكد الدكتور عمرو طلعت انه يتم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الإنترنت فى كافة أنحاء الجمهورية؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية فى قرى حياة كريمة لتوفير الإنترنت بهذه القرى.

وأشاد الشباب المشارك فى فعاليات الملتقى برؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتصدى للتحديات التى تواجه المهنيين المستقلين، وكذلك بالمبادرات التى تقدمها لصقل مهاراتهم. وطالبوا بإقامة فعاليات للتشبيك مع الشركات العالمية والتسويق لمهارات المهنيين المستقلين المصريين.

حضر فعاليات الملتقى المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب.