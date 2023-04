هندية تنجب طفلها وتتركه فى "دلو" داخل الحمام وتذهب للمستشفى.. فيديو

أخبرت امرأة هندية السلطات، أنها تركت طفلها حديث الولادة في دلو بحمام منزلها، لتتوجه الشرطة مسرعة لمكان الحادثة محاولة إنقاذ الرضيع.

وفي مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد ضباط الشرطة وهم يركضون بالدلو لإنقاذ الرضيع، الذي كان ملفوفا بقطعة قماش.

ووصلت المرأة بعد أن أنجبت طفلها في المنزل إلى المستشفى وهي تنزف وأبلغت السلطات عن المولود الجديد الذي تركته في دلو بحمامها.

#Kerala police today with their timely intervention saved the life of a new born baby abandoned by the mother in a bucket inside the bathroom. What you see is #police rushing to the hospital after realising the baby is alive. The #baby is currently in the ICU.#Police #Kerala pic.twitter.com/Dvo2hSxxjj